النفط يتراجع متأثرا بالمخاوف من اندلاع حرب تجارية بين قطبي اقتصاد العالم

تراجعت أسعار النفط، خلال جلسة تعاملات اليوم الاثنين، من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع التي سجلتها الأسبوع الماضي، وسط تزايد المخاوف من احتمال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي أثر سلبا على الأسعار، في أولى التداولات على عقود الخام الآجلة لشهر مايو.



وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 61 سنتا، بما يوازي 0.9%، لتتداول عند مستوى 65.27 دولار للبرميل، فيما خسرت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو 37 سنتا، بما يوازي 0.5%، لتتداول عند مستوى 70.08 دولار للبرميل.



واستقر العقد عند 65.88 دولار للبرميل الجمعة الماضي، وو أعلى مستوى لإنهاء عقدة لمدة شهر منذ 26 يناير الماض، وفقا لبيانات "فاكتست" للنظم والبحوث.



وكانت المكاسب الأسبوعية المئوية للمعدلات الأمريكية والعالمية هي الأعلى منذ الأسبوع المنتهي في 28 يوليو.



ولعبت الصين دورا هاما في التأثير على أسواق النفط، اليوم الاثنين، حيث قال ميهير كاباديا، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "صن جلوبال إنفستمنتس" إن التوقعات المحتملة لاندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة أثرت على أسعار النفط".



ويبدو أن التوترات التجارية قد انخفضت قليلا اليوم الاثنين، حيث ذكرت صحيفة "وول ستريت" جورنال أن الصين والولايات المتحدة بدأتا بهدوء التفاوض على تحسين وصول الولايات المتحدة إلى الأسواق الصينية.