المونديال يحدد موقف علي جبر.. وشرط وحيد يسمح لـ"ويست بروميتش" بشرائه

أكد تامر النحاس وكيل أعمال علي جبر مدافع الزمالك المعار لويست بروميتش الإنجليزي، أن اللاعب يرغب في استمرار تجربته الاحترافية ولا يسعى للعودة لمصر من جديد.



وأضاف النحاس في تصريحات هاتفية لبرنامج المدرج الذي يقدمه الإعلامي "إبراهيم عبد الجواد"، عبر قناة dmc سبورت، أن هناك شرطا جزائيا في عقد إعارة علي جبر، يسمح لويست بروميتش بشرائه من الزمالك مقابل دفع مقابل مالي ويمكن تفعيله في أي وقت.



وأضاف النحاس، أن علي جبر مدافع منتخب مصر الأساسي وسيشارك مع الفراعنة بالمونديال وفي حال عدم رغبة ويست بروميتش في شراء اللاعب نهائيًا فإنه لن يعد لمصر، وسيتم تسويقه بالخارج وإحضار عروض كثيرة له.



وأتم النحاس، علي جبر لديه 29 عامًا.. ففي حال عودته لمصر سيصعب عليه العودة لأوروبا من جديد بسبب تقدمه في العمر فالأفضل له البقاء خارج مصر واستكمال التجربة.