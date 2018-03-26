سكرتير عام المنوفية يتابع آخر المستجدات بغرفة العمليات المركزية..صور

تابع الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة قبيل الإنتهاء من أول أيام التصويت في الإنتخابات الرئاسية للتأكد من سير وإنتظام عملية التصويت وعدم وجود ما يعكر صفو العملية الإنتخابية بالتنسيق بين غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن المحافظة.



تابع السكرتير العام آخر المستجدات علي كافة مراكز ومدن المحافظة وتأكد من إستمرار كافة اللجان والمقار الإنتخابية في إستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم ، موجها الدعوة لجموع لأبناء المنوفية بالنزول والمشاركة السياسية الفعالة في هذه الملحمة الوطنية.



كما وجه مختار بتذليل كافة المعوقات التي قد تعوق سير العملية الإنتخابية والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة الإستجابة مع شكاوي المواطنين.