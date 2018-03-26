دينا تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

أدلت منذ قليل، الفنانة دينا بصوتها فى الانتخابات الرئاسية داخل مدرسة ناصر بالدقي.



ونشرت دينا صورا لها أثناء العملية الانتخابية عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليها قائلة: من لجنة الانتخابات.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وتجرى العملية الانتخابية في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، ويشرف عليها 18 ألف قاض تقريبا، ويعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.

