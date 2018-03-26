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«الجنزوري»: خير كثير قادم للمصريين عقب الانتخابات الرئاسية.. فيديو

الإثنين 26/مارس/2018 - 08:12 م
كمال الجنزوري
كمال الجنزوري
عبد الخالق صلاح
ناشد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، المصريين بمزيد من الإقبال على التصويت للانتخابات الرئاسية، غدا وبعد غد دون أى انتظار، مضيفا أنه رأى الشباب وكبار السن والسيدات يشاركون بكثافة أمام لجان العملية الانتخابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، خلال التغطية الخاصة لقناة dmc"، للانتخابات الرئاسية، أن المصريين يواصلون الاحتشاد بكثافة في أول أيام التصويت بانتخابات الرئاسة.

أكد "الجنزورى" أن مصر تشهد الفترة المقبلة "خيرا كثيرا للمصريين، مضيفا: هذا الكلام ليس مسكنات بل واقع ويقين يشعر به الشعب المصري في القريب العاجل".

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