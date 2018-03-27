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فكر دينى

البحوث الإسلامية يكشف عن «صلاة نافلة» يحبها الله تعالى

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:16 ص
صلاة النافلة
صلاة النافلة
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد بالسُنة النبوية الشريفة، أن هناك صلاة من النوافل يحبها الله سبحانه وتعالى.

واستشهد «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما ورد في جامع الترمذي، عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: «الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ».

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