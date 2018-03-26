إيمي طلعت زكريا تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية موضحة أنها شاركت في الانتخابات لاستكمال مسيرة البناء والنمو.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وتجرى العملية الانتخابية في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، ويشرف عليها 18 ألف قاض تقريبا، ويعاونهم 110 آلاف موظف، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.

