نادي الوحدة الإماراتي يفاوض صانع ألعاب الإسماعيلي

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن إبراهيم حسن صانع ألعاب الإسماعيلي، لديه عدد كبير من العروض الخارجية أبرزها من نادي الوحدة الإماراتي بالإضافة إلى عرضين من الدوري السعودي.



وشدد النحاس في تصريحات هاتفية لبرنامج المدرج الذي يقدمه الإعلامي "إبراهيم عبد الجواد"، عبر قناة dmc، على أن اللاعب قريب جدًا من الاحتراف الخارجي وأن استمراره بالدوري المصري أصبح صعبا.



وقال النحاس: "إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي، منح إبراهيم حسن موافقة مبدئية على رحيله بنهاية الموسم لذلك فإن استمراره بمصر اصبح صعبًا".