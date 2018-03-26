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أخبار البلد

وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان الانتخابات ببولاق الدكرور

الإثنين 26/مارس/2018 - 08:15 م
صورة من الانتخابات
صورة من الانتخابات
شيماء مجدي - ياسمين سامي
تفقد وفد من جامعة الدول العربية عددا من اللجان بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، في أولى أيام الانتخابات الرئاسية لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. 

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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