شاهد.. سيدات يطلقن الزغاريد خلال المشاركة فى الانتخابات.. صور

سيطرت حالة من الفرحة على المشهد الانتخابى فى اليوم الأول، حيث أطلقت السيدات فى دوائر "السيدة زينب" و"الخليفة" و"الدرب الأحمر" و"المقطم" الزغاريد أثناء الإدلاء بأصواتهن داخل لجان الاقتراع.



وأعربت سيدة حسين، 60 عاما عن سعادتها بمشاركتها فى الانتخابات الرئاسية قائلة: "طبعًا لازم كلنا نزغرد لأنها حرب ضد أعداء الوطن فى الخارج والداخل أيضًا ويجب أن نلتف جميعًا حول بطل واحد وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى".



أوضحت فريدة عبد الرحمن، ربة منزل أنها أصرت على المشاركة من أجل استكمال مشوار التنمية والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الإرهاب.