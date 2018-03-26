ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شاهد.. سيدات يطلقن الزغاريد خلال المشاركة فى الانتخابات.. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 09:52 م
صدى البلد
عبير جلال
سيطرت حالة من الفرحة على المشهد الانتخابى فى اليوم الأول، حيث أطلقت السيدات فى دوائر "السيدة زينب" و"الخليفة" و"الدرب الأحمر" و"المقطم" الزغاريد أثناء الإدلاء بأصواتهن داخل لجان الاقتراع.

وأعربت سيدة حسين، 60 عاما عن سعادتها بمشاركتها فى الانتخابات الرئاسية قائلة: "طبعًا لازم كلنا نزغرد لأنها حرب ضد أعداء الوطن فى الخارج والداخل أيضًا ويجب أن نلتف جميعًا حول بطل واحد وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى".

أوضحت فريدة عبد الرحمن، ربة منزل أنها أصرت على المشاركة من أجل استكمال مشوار التنمية والإصلاح الاقتصادي ومحاربة الإرهاب.
شاهد.. سيدات يطلقن الزغاريد خلال المشاركة فى الانتخابات.. صور
شاهد.. سيدات يطلقن الزغاريد خلال المشاركة فى الانتخابات.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. هجوم عنيف من حسام حسن على الزمالك.. ويتحدى: سأعود يوما لتدريب الفريق

سعفان الصغير يعتذر لشريف إكرامى بعد أزمة الأمس.. «حقك عليا».. فيديو

6 فوائد لـ"الشاي الأحمر".. أهمها اللثة

حازم إمام يكشف سبب ابتعاده عن تحليل لقاء مصر واليونان في "أون سبورت"

حارس الأهلي السابق: عبد الله السعيد ليس من أبناء القلعة الحمراء

شاهد.. فيديو من داخل منزل الشهيد المصري ضحية صواريخ "الحوثى" فى السعودية

أحمد فتحي و«العالمي» وزوجته يتبادلون عبارات الثناء عبر تويتر

موسى مصطفى موسى عن الانتخابات الرئاسية: المنافسة شريفة.. فيديو

موسى: صورة ضابط الجيش والسيدة المسنة بـ"ألف كلمة" .. فيديو

التعليم تكشف حقيقة "قص شعر" طالبة في مدرسة بالفيوم

نادر السيد يكشف سبب انتقاله للأهلي بعد أكثر من 10 أعوام بالزمالك

«تميم قطر» يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين فى موسكو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرملة وحيدة تستعين بالشرطة لنقلها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .. صور

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد..عروسان يصوتان فى الانتخابات بالمنوفية وسط حشد من المدعوين

ناخب بالاسماعيلية يرفض المساعدة ويصر على التصويت زاحفا .. صور

فى صور جديدة خلال إدلائه بصوته: السيسي يحرص على مصافحة القضاة والناخبين

فيديو

عبدالمنعم سعيد: الأحزاب السياسية وقفت خلف الرئيس ودعمته فغاب التنافس.. فيديو
عبد المنعم سعيد: رغم عدم وجود معركة تنافسية إلا أن الإقبال كبير.. فيديو
«الوطنية للانتخابات» تتقدم بالتعازي لأسرة أحد الناخبين الذي وافته المنية في سوهاج .. فيديو
الوطنية للانتخابات: وفاة والد أحد القضاة ولكنه رفض ترك عمله واستكمل واجبه الوطني.. فيديو
مراقبان أمريكيان: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟