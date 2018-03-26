وزير الطيران لـ"صدى البلد": افتتاح مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية يونيو المقبل.. وهناك إقبال على حجز الرحلات إلى موسكو.. وتأخر موسم العمرة أثر على الحركة.. المرحلة المقبلة تشهد مزيدا من المشروعات

وزير الطيران:

الدول الحديثة تبنى بالإيجابية والوعي

المرحلة المقبلة تشهد مزيدا من البناء والتقدم

افتتاح مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية يونيو المقبل

هناك إقبال على حجز الرحلات إلى موسكو.. ونتوقع الزيادة مع الوقت

تأخر موسم العمرة أثر على الطيران.. والحركة أقل من معدلاتها



أدلي شريف فتحي وزير الطيران المدني، اليوم الاثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة القاهرة التجريبية، بالحي الرابع بالقاهرة الجديدة.



أعرب "فتحي"، خلال تصريحات لموقع "صدى البلد"، على هامش الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، عن سعادته بمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، قائلا، إن هناك إيجابية من قبل المواطنين بحرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية.



قال "فتحي"، إن الدول الحديثة تبنى بالإيجابية والوعي، واستكمال مسيرة البناء، داعيا كافة المواطنين بالنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاستكمال مسيرة بناء الدولة.



وأضاف "وزير الطيران"، قائلا، إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التقدم والبناء واستكمالا للمشروعات العملاقة، من أجل وضع مصر في المكانة التي تستحقها.



وبسؤاله عن المطارات الجديدة، لوح وزير الطيران المدني، أنه "من المحتمل تشغيل مطاري سفنكس والعاصمة الإدارة الجديدة، في يونيو المقبل، وذلك بعد انتهاء مراحل التشغيل التجريبية للمطارين".



وقال "فتحي"، إن "المطارات الجديدة مازالت في مرحلة التشغيل التجريبية على الأنظمة، وأنه بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة سيتم فتحها على أنظمة المطارات العالمية، لبدء عملها فعليا".



ويقام مطار العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 3.8 ألف فدان ويتكون من حقل طيران وبرج مراقبة وصالة ركاب وبوابة رئيسية ومسجد و 48 مبني إداريا، ويسع 300 راكب في الساعة.



ويتكون مطار سفنكس، من مبنى الصالة الرئيسي وبرج المراقبة الجوية وعشرات المباني الخدماتية، تتوزع على مساحة 26 ألف متر، كما تم إنشاء أربعة مبان كمحطات للكهرباء الفرعية ومبنى للأرصاد الجوية فضلا عن مسجد ومرآب يتسع لمئات السيارات.



ويتكون المبنى الرئيسي للمطار من صالة للسفر وأخرى للوصول وصالة لكبار الزوار، بالإضافة للمكاتب الإدارية للجوازات والجمارك والأمن، ويستوعب المبنى الرئيسي 300 راكب في الساعة، وتقع البوابة الرئيسية للمطار على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.



وحول الحجز على رحلات موسكو، أشار وزير الطيران المدني، إلى أن الإقبال على حجز الرحلات إلى العاصمة الروسية موسكو بدأ، ولكن بنسب قليلة، مُشيرا إلى أنه الأمر كان متوقعا أن يكون بهذا الحجم، ولكنه متوقع أيضا زيادة الاقبال على الرحلات مع مرور الوقت.



ولفت، إلى أنه من المترقب عقب عودة الرحلات الروسية، تحديد موعد لعقد جولة المفاوضات الثانية، حول عودة رحلات الطيران العارض (شارتر)، والمنتجعات المصرية.



وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، قررت تشغيل رحلاتها إلي العاصمة الروسية موسكو اعتبارا من 12 أبريل المقبل، بواقع 3 رحلات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، من خلال أحدث طائراتها في الأسطول.



وتخضع الرحلات المتجهة الى موسكو لإجراءات أمنية إضافية، وفقا للبروتوكول الذى تم توقيعه بين شريف فتحى وزير الطيران المدنى ووزير النقل الروسي، حيث من المنتظر أن يتم تخصيص جيت خاص بالمبنى رقم ٢ لرحلات مصر للطيران وايروفلوت.



وعن موسم العمرة، قال شريف فتحي وزير الطيران المدني، إن تأخر رحلات العمرة أثر على قطاع الطيران ومعدلات الحركة، مُشيرا إلى أن حركة الطيران أقل من معدلاتها المعتادة خلال الأعوام السابقة.



وأضاف "فتحي"، أن ما يحدث في موسم العمرة من تأثير على قطاع الطيران، هو أمر طبيعي ومتغير في السوق العالمي، ويجب أن نتعامل معه.



وانطلق موسم العمرة، للعام الحالي، أول شهر مارس الجاري، بعد اعتماد وزارة السياحة المصرية، الضوابط الجديدة لموسم العمرة الحالي، والتي أعطت الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، خاصة بعد أن وضعت السعودية، سقفا لعدد المعتمرين المصريين في هذا الموسم وهو 500 ألف تأشيرة، منهم 100 ألف تأشيرة فقط في رمضان.