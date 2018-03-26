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أخبار البلد

مواطنون يدلون بأصواتهم على "الطبل" و"المزمار"

الإثنين 26/مارس/2018 - 09:54 م
صدى البلد
عبير جلال
على أنغام الأغاني الوطنية، والزغاريد اصطف المواطنون أمام اللجان الفرعية رافعين علم مصر، معربين عن سعادتهم بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

وفى جو يسوده البهجة، قام بعض الناخبين بالرقص على عدد من الأغنيات الوطنية للاحتفال بالعرُس الديمقراطى الذى تشهده البلاد، وقال محمد حسنين، تاجر قطع غيار: "لازم نفرح ولازم نرقص فى كل دول أوروبا الناس بتفرح ببلدها لما يتحقق إنجاز مش عيب زى ما يعتقد البعض لأننا بنعبر عن رأينا بثقافة شعب وبنقول للعالم مصر فرحانة وإحنا موجودين ورسالة للعالم ولأى منظمة مشبوهة حاولت تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولى من خلال الترويج لأى أخبار كاذبة توحى بأن الشعب يعيش بالإجبار .. لأ إحنا النهاردة بنختار".

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