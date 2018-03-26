أبطال أصروا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم الإعاقة.. فيديو

انطلق صباح اليوم، ماراثون الانتخابات الرئاسية، الذى يخوضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، حيث قامت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم بتوزيع الناخبين على اللجان الفرعية بجميع المحافظات، وكذلك القضاة الذين يقومون بالإشراف على الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.



شهدت بداية اليوم توافدا قويا من الناخبين على اللجان بدائرة مصر الجديدة للإدلاء بأصواتهم، فكان هناك عدد من المشاهد الإنسانية التي حثت على الكثير من المواطنين الخروج للمشاركة في الانتخابات، حيث تواجد العديد من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين قد تعيقها الظروف الصحية عن الحضور ورغم ذلك أصروا على النزول للجان الانتخابية.





تواجد العديد من مستخدمي الكراسي المتحركة والذين حملتهم قوات التأمين المتواجدة أمام اللجان للداخل، حيث كانت هناك مساعدة كبيرة من قبل الداخلية والجيش لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وفي هذا السياق جاءت هدى محمد عبد الجواد، إحدى الناخبات بمدرسة مصطفي يسري ابو عميرة النموذجية بدائرة مصر الجديد، ملتفة بعلم مصر حاملة لافتة عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولاعب كرة القدم المصري محمد صلاح.



وفي أجواء من الفرحة لقدومها للجنتها الانتخابية رغم كبر سنه الذي تخطى 60 عاما، أكدت "هدى" حبها لمصر يفوق كل شئ وأنا كانت تأتي حتى وإن كانت غير قادرة على المشي.



عبرت "هدى" عن سعادتها للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، متقدمة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي ما قدمه خلال الفترة الرئاسية الأولى له، متمنيا رؤيته والتحدث معه.



كما حث العديد من كبار السن الشباب علي المشاركة لرسم مستقبل جديد لمصر، حيث قالت ماجده سعيد، إحدى الناخبات بمدرسة قومية الأهرام بدائرة مصر الجديدة: "أتمنى أن يشارك جميع الشباب من أجل بلدهم ليختاروا رئيسهم، ويرسموا مستقبل مصر بأيديهم، ويثبتوا للعالم كله أن مصر قادرة على خوض انتخابات رئاسية ديمقراطية".



وفي مشهد أكثر إنسانية، توجه أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي جاء إلى لجنته الانتخابية سيرا على قدم واحدة، حيث أصر على المشاركة رغم ما وجده من صعوبة في النزول، ليترك بصمة على جميع المتواجدين في محيط المدرسة، تحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



يذكر أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات يبلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.