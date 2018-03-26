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"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 11:27 م
الصنادل الميتاليك
الصنادل الميتاليك
هاجر هانئ
مع اقتراب فصل الصيف ،تبحث كل فتاة عن أحدث صيحات الموضة فى عالم الأحذية ،فيعتبر الصندل من أهم الأحذية الصيفية التى تهتم باقتنائها كل فتاة ،وذلك لأنه يمنح كل فتاة إطلالة أنثوية أنيقة.

وسيطرت الصنادل الميتاليك على موضة صيف 2018 ، حيث يتميز هذا النوع من الأحذية بأن ألوانه تنحصر بين "الفضي والذهبي والروز جولد" فهي من القطع التي تمنحك إطلالة راقية ومميزة فى نفس الوقت،و تتميز بتعدد تصميماتها والتى تتماشي مع جميع الأذواق.
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور
"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور

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