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اقتصاد

تطوير العشوائيات : تنفيذ 115 ألف "شقة" لسكان المناطق الخطرة

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 05:22 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير وتنمية المناطق العشوائية، أنه جار تنفيذ 90 ألف "شقة" لنقل سكان العشوائيات الخطرة إليها.

وأوضح صديق فى تصريحات خاصة لــــــ"صدى البلد"، أن الصندوق انتهى من 25 ألف "شقة" بالفعل خلال العامين الماضيين لسكان المناطق الغير آمنة، ومستهدف أن تنتهى الـــ90 ألف وحدة الجديدة خلال العامين الجارى والمقبل.

وتابع رئيس الصندوق، أن خطة تطوير المناطق العشوائية الخطرة سوف تنتهى قبل 2020 ووفرت لها الدولة تمويلات بقيمة أكبر من 20 مليار جنيه جزء منها تم إنفاقه بالفعل ونسبة سيتم توفيرها من فائض موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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