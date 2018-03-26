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رياضة

مدرب الرجاء: لاعبو الفريق قادرون على الفوز بالمباريات المقبلة في الدوري

الإثنين 26/مارس/2018 - 09:53 م
رمضان السيد
رمضان السيد
قال رمضان السيد المدير الفني لفريق الأول بنادي الرجاء عن أمنيته في الحصول علي نقاط المباراة القادمة وخصوصا أن هناك أملا كبيرا في الحصول على 12 نقطة.

وأضاف السيد في مداخلة هاتفية بالإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج المدرج المذاع عبر فضائية دي ام سي سبورت، أن الطموح الذي يملكه استطاع توصيله إلى لاعبي الفريق وذلك ما ظهر في المباريات الماضية.

وأكمل أن محمود الزنفلي حارس مرمى الفريق استطاع تقديم مستوى جيد والظهور بشكل يليق به، مضيفا أن المستوى البدني له في تقدم مستمر.

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