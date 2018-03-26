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برلمان

الإصلاح والنهضة: نغطي 6 محافظات لتيسير وصول المواطنين للجان الانتخابية

الإثنين 26/مارس/2018 - 11:35 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية -ارشيفية
عبدالله خالد
قال المهندس علاء مصطفي، المتحدث الإعلامي باسم حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب يبذل كل جهوده؛ لتيسير وصول المواطنين إلى اللجان الانتخابية منذ الصباح، مشيرا إلى أن الحزب شكل غرفة عمليات لمتابعة مجريات سير العملية الانتخابية، وأنه يغطي 40 شياخة على مستوى الجمهورية في محافظات ( الإسكندرية ، القاهرة ، الجيزة ، البحيرة، كفر الشيخ ، سوهاج ) .

وتابع مصطفى فى بيان له، أن شباب الحزب يتواجدون بالقرب من اللجان الانتخابية بمركز استعلامات، لمساعدة الناخبين على معرفة لجانهم الانتخابية.

وأكد " مصطفي" أن الحزب يقوم بذلك ضمن فعاليات حملة "قول كلمتك" التي بدأها وشملت عددًا من الفعاليات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتستمر الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.

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