«صدى البلد» يرصد أعداد المشاركين بانتخابات الرئاسة في 15 مايو



وبلغ عدد الناخبين ببعض اللجان الفرعية للدائرة الانتخابية من بينها، مدرسة مصطفي كامل الابتدائية والإعدادية المشتركة وتحديدا اللجنة الفرعية رقم ٤ نحو ٦٣٥ ناخبا من إجمالي ٤ آلاف ناخب مقيد باللجنة، و٧٣٧ ناخبا من إجمالي ٤٦٠٠ ناخبا مقيدا باللجنة الفرعية رقم ٣.



وفي لجنة مدرسة ١٥مايو الابتدائية والإعدادية المشتركة المخصصة لانتخابات السيدات بلغ عدد الناخبين نحو ٤٧٠ ناخبة مقيدا باللجنة الفرعية رقم ٢٠، و٤١٠ ناخبات من إجمالي ٤٨٠٠ ناخبة مقيدا باللجنة رقم ١٩.



وفي لجنة الفرعية رقم ١١بمدرسة الشهيد مصطفي نصار بلغت جملة تصويت الناخبين ٥٠٥ أصوات من إجمالي ٤٦٠٠ ناخب.



ومن المقرر أن يستمر التصويت في الانتخابات حتي التاسعة من مساء اليوم ولمدة يومين آخرين ليتم بعدها فرز الأصوات وتحديدا في الفترة 26 حتى 28 مارس الجاري.



وتجري الانتخابات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية وموسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد.

شهدت لجان دائرة 15 مايو، التابعة لمنطقة جنوب القاهرة، إقبالا متوسطا من قبل الناخبين.