أمن الشرقية ينقل بـ"الاسعاف" مصابا بـ"ضمور في العضلات" للإدلاء بصوته.. صور

تلقت شرطة النجدة بمديرية امن الشرقية اليوم اتصالا من المواطن "احمد احمد محمد جمال الدين" مواليد 20/9/1998م ومقيم 22 شارع إبراهيم سليمان بجوار مدرسة الصنايع الثانوية بنات منطقة سنجام دائرة مركز بلبيس مصاب بمرض ضمور في العضلات وعدم مقدرته على النزول والتوجه الى المقار الانتخابية وعدم معرفته بها ورغبته الشديدة بالإدلاء بصوته الانتخابي وعدم مقدرته الصحية على التوجه الى لجنة الانتخابات الخاصة به .



وعلي الفور تم توجيه مأمور المركز بعد التنسيق مع اللجان الانتخابية والتأكد من صحة وجود اسم المبلغ بكشوف اللجان الانتخابية وقيده باللجنة المقيد بها ضمن كشوف الناخبين وتم الاستعانة بمرفق الإسعاف وتوجيه سيارة الى محل إقامة المواطن رفق قوة نظامية وتم اصطحاب كرسى خاص لكبار السن والتوجه الى محل إقامة المواطن ونقلة من محل إقامته السابق الى مقر لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته وتم إعادة المواطن الى محل اقامته مرة أخرى بعد الادلاء بصوته الانتخابي