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رياضة

المصري البورسعيدي يؤدي مرانًا قويًا استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

الإثنين 26/مارس/2018 - 09:50 م
المصري
المصري
أ ش أ
أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي مرانًا قويًا مساء اليوم الاثنين على ستاد النادي المصري؛ استعدادًا لمباراته المؤجلة أمام الاتحاد السكندري من الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في 31 مارس الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء المران قويًا وحماسيًا واستمر لمدة 90 دقيقة، بدأها المدير الفني للمصري حسام حسن بتدريبات الإحماء والإطالة والجري حول الملعب، ثم قسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، اشتملت كل مجموعة على ثمانية لاعبين تبادلوا تمرير الكرة بسرعة ومن لمسة واحدة، ثم قام بتلقين لاعبيه بعض الجمل الخططية والتكتيكية.

كما شهد المران مشاركة اللاعب البوركيني محمد كوفي، عقب عودته من بلاده، والذي ظهر بمستوى طيب، وكذلك أحمد منصور الذي تألق خلال المران الذي اختتم بتقسيمة قوية في ثلثي الملعب شهدت تألق العديد من اللاعبين.

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