استنفار بالإسكندرية للتصدي لأعمال البناء المخالف تزامنا مع الانتخابات

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه "تزامنا مع سير العملية الانتخابية، تم التعامل مع عدة بلاغات لأعمال بناء مخالف علي مستوى المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاهها بشكل فوري من قبل رؤساء الأحياء والجهات المختصة".



وأكد سلطان أن جميع أجهزة المحافظة التنفيذية تعمل في كافة الاتجاهات، ويتم تكثيف المتابعة من قبل الجهات لمنع المستغلين للعملية الانتخابية ومخالفة القانون مشيرا إلى أن هناك حالة من الاستنفار في كافة الجهات للتعامل مع أي مخالفة.



وأشار المحافظ إلى أنه تم رصد عدة بلاغات عن أعمال بناء مخالف؛ حيث تم التعامل من قبل حي المنتزه أول مع البلاغ القادم عن وجود أعمال بدون ترخيص بشارع الرحمة وتم مصادرة معدات البناء وفك الشدة الخشبية للأعمدة ، كما تعامل حي المنتزة أول مع بلاغ بشأن أعمال بناء بدون ترخيص خلف بلوك ١٠ مساكن الامريكان سيدي بشر بحري وتم إزالة السور وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة.



وشن حي شرق حملة لإتخاذ الإجراءات تجاه أعمال هدم بدون ترخيص بعزبة سعد، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية من قبل حي وسط تجاه البلاغ المقدم بوجود أعمال هدم بدون ترخيص في ٤ شارع ٦ أمام مستشفى الماترنتية وابور المياه.