أرملة وحيدة تستعين بالشرطة لنقلها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .. صور

استجابت مديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء رضا طبلية مدير الأمن للحاجة زنوبة أحمد السيد البيلي، 65 سنة ومقيمة عزبة شفيق بمركز أولاد صقر، ومقيمة بمفردها، لتلبيه رغبتها فى الانتقال من منزلها الى لجنتها الانتخابيه، للادلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.



يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالشرقية 4 ملايين و 132 ألفا و 628 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 1032 مركزا إنتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1149 لجنة فرعية.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من اليوم الإثنين 26 مارس وحتى الأبعاء 28 مارس، يتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

