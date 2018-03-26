آية عبد الله: صوتنا في الانتخابات سلاح ورد على أي عدو

حرصت المطربة آية عبد الله نجمة برنامج صوت الحياة على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية وذلك بمقر لجنتها الانتخابية فى مدرسة الصفا والمروة بفيصل حيث دعت اية كل المصريين للنزول والمشاركة بصوتهم، قائلة: "صوتكم امانه ويسهم في بناء وتطوير مصر".



‏وأضافت أنها "حرصت على المشاركة هى والعديد من الفنانين اليوم لدعم و تأييد الجنود والأبطال فى سيناء الذين يحاربون الإرهاب"، مؤكدة أن إدلاء المصريين بصوتهم في الانتخابات سلاح ورد على أي عدو.

