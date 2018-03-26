إغلاق لجان الاقتراع في أول أيام انتخابات الرئاسة بكفر الشيخ



أغلقت لجان الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ أبوابها بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك طبقًا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.



وقام رؤساء اللجان الفرعية من القضاة والمستشارين وأعضاء الهيئات القضائية ، بتشميع الصناديق والمظاريف الخاصة بالانتخابات ، وسط تأمين من جانب قوات الأمن المشاركة لحماية المقرات الانتخابية .



وكانت الانتخابات قد شهدت اقبالًا متوسطًا طوال اليوم الأول، خاصة من كبار السن والمعاقين والوافدين وكذلك القري التي شهدت اقبالًا أعلى من المدن.