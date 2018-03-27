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فكر دينى

أمين الفتوى: العقيقة عن المولود سُنة مؤكدة وليست فريضة.. فيديو

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:04 ص
العقيقة
العقيقة
أمل فوزي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن ذبح العقيقة عن المولود سُنة مُستحبة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وليس فريضة أو واجب.

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: « هل الذبح عن المولود حديثًا فريضة أم سُنة؟»، أن الذبح عن المولود هو سُنة مستحبة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء بالسُنة المؤكدة، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن، فإذا تيسرت الظروف المالية ، فيُستحب الذبح عن المولود، وإذا لم يقدر الشخص فلا شيء عليه.

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