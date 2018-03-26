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محافظات

انتهاء فترة التصويت الرسمية فى اليوم الاول بالدقهلية

الإثنين 26/مارس/2018 - 09:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
همت الحسينى
أغلقت اللجان الانتخابية بمراكز وقرى الدقهلية أبوابها بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى تمام التاسعة مساء حيث شهدت اقبالا شديدا من قبل التاخبين فى الدقائق الماضية وسط تعزيزات امنية مشدده امام اللجان حيث تم اغلاقها دون حدوث اىة مشكلات باللجان.

يذكر ان عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و95 الف ناخب و720 فيما يبلغ عدد الفضاة المشرفين 1150 اساسى واحتياطٍ موزعين على 983 لجنة فرعية في 792 مقرا ومركزا انتخابيا و23 لجنة عامة.

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