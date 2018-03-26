ليونيل ميسي يكشف حقيقة خلافه مع باولو ديبالا لاعب يوفنتوس

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة حقيقة خلافه مع مواطنه باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الذي لم يتم استدعاؤه لخوض وديتي التانجو هذا الأسبوع أمام إيطاليا وإسبانيا.



وكان ديبالا صرح من قبل بأنه يجد صعوبة بالغة في اللعب إلى جانب ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أنهما يلعبان نفس الدور تقريبًا داخل الملعب.



وأكد ميسي في تصريحات لقناة "فوكس سبورت": "لقد تحدثنا أنا وباولو وما قاله يعتبر صحيحًا وما يفعله في يوفنتوس هو نفس دوري مع برشلونة".



وأضاف: "في المنتخب كان يلعب أكثر ناحية اليسار لكنه غير معتاد على هذا ومن الصعب كثيرًا علينا أن نلعب في هذا الجانب أنا لا أذهب كثيرًا لليسار على اليمين يمكننا الدخول إلى عمق الملعب واللعب بأريحية أكبر".



واختتم: "لقد فهمت ما قاله لم تكن هناك حاجة لتوضيح أي شيء".