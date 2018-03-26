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احمد الزند: المشاركة في الانتخابات الحل السحري لتحقيق ما يصبو إليه المصريون.. فيديو

الإثنين 26/مارس/2018 - 09:46 م
المستشار أحمد الزند
المستشار أحمد الزند
إسلام الطوانسي
قال المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، إن المسألة ليست مسألة انتخابات، بقدر ما هي تعبير جماعي عن اصالة هذا الشعب ومعدنه وتوحده دائما في مواجهة المتربصين بامن واستقرار هذا الوطن وهذه هي الرسالة الأولى، فالمشاركة هي الحل السحري لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري.

وأضاف الزند، في مداخلته الهاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اليوم الشعب المصري قدم الدليل تلو الدليل أنه يعرف ويقدر متى يقدم كل ما يملك في سبيل نصرة هذا الوطن.

وتابع الزند، أنه كيف نرتقي وكيف نتقدم للامام دون أن نعبر أول منازل الديمقراطية وهي المشاركة في تحديد مستقبل الوطن من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار الزند، إلى أن التقاعس وعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية لن تتحقق الديمقراطية وهو ما يهدر ويهدم كل بادرة أمل لقيام الديمقراطية وتبادل السلطة ودفع الدولة نحو الأمام.

ولفت الزند إلى أن الناس يختلفون في الاتجاهات والثقافات والميول والخيارات، ولكن ما لا يختلف عليه أحد هو متى نادى الوطن لا يوجد خيار أمام الشعب المصري سوى تلبية هذا النداء.

وأكد الزند، أن من يدعون للمقاطعة يسعون لبقاء الوطن على ما هو عليه، والمصريون يتطلعون لما هو أكثر ولتنمية أكبر وأن يبنى فوق ما سبق وما حققه.

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