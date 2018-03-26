تشديد الإجراءات الأمنية أمام مقار اللجان الانتخابية بعد انتهاء التصويت في اليوم الأول

بدأت الخدمات الأمنية المعينة أمام مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية في الاضطلاع بدورها التأميني بعد انتهاء التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.



وشهدت المناطق المحيطة بالمقار واللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية تشديد الإجراءات الأمنية بالشوارع والميادين وأمام المنشآت المهمة والحيوية، وانتشرت الأفراد الأمنية والمجموعات المسلحة بالميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع القوات المسلحة، فيما شهدت جميع المحاور المرورية سيولة مرورية بفضل الخطة التي تم تنفيذها لتحقيق سرعة وصول الناخبين لمقار اللجان الانتخابية وأيضا مغادرتهم بعد إدلائها بأصواتهم.



في السياق ذاته، واصلت كافة المستويات الإشرافية في وزارة الداخلية جولاتها التفقدية المفاجئة تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية بضرورة المتابعة الميدانية للحالة الأمنية على مدار اليوم.



وكان اللواء عادل عبد المعطي مدير الإدارة العامة للعمليات بقطاع الأمن قد أكد أن عملية تأمين الانتخابات تسير على ما يرام في جميع أنحاء الجمهورية بما في ذلك محافظة سيناء.