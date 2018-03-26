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أخبار البلد

إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية .. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 09:57 م
صدى البلد
كريم عاطف - سلمى عبد الناصر - عمرو سيد
اغلقت فى التاسعة من مساء اليوم اللجان الانتخابية ابوابها امام الناخبين لتعلن انتهاء اليوم الاول من الانتخابات الرئاسية لعام 2018 بعد يوم شهد اقبالا متوسطا من قبل الناخبين.

وشهدت اللحظات الاخيرة داخل اللجان الفرعية توافد العديد من المواطنين ممن حرصوا على التصويت فى اول ايام الانتخابات الرئاسية

وتجري الإنتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأبعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية .. صور
إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية .. صور
إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية .. صور
إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية .. صور
إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية .. صور
إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية .. صور
إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية .. صور
إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية .. صور
إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية .. صور
إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية .. صور
إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية .. صور
إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية .. صور
إغلاق صناديق الاقتراع بعد انتهاء أول أيام الانتخابات الرئاسية .. صور

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