إغلاق اللجان فى 1032 مركزا انتخابيا بالشرقية

أغلقت لجان الانتخابات بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار حامد سرحان رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة مقارها، عقب انتهاء اليوم الأول للإنتخابات الرئاسية بين مرشحى الرئاسة عبدالفتاح السيسي ، وموسي مصطفي موسي.



يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالشرقية 4 ملايين و 132 ألفا و 628 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 1032 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1149 لجنة فرعية.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من اليوم الاثنين 26 مارس وحتى الأبعاء 28 مارس، يتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

