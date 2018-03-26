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« الهيئة الوطنية»: نناشد المواطنين بالحفاظ على حقهم الدستوري في الانتخابات .. فيديو

الإثنين 26/مارس/2018 - 09:49 م
المستشار محمود الشريف
المستشار محمود الشريف
عمرو ممدوح
قدم المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم باللجان الانتخابية اليوم، حفاظا على حقهم الانتخابي.

وناشد المواطنين، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، بالحفاظ على أداء واجب التصويت في الانتخابات، والتمسك بهذا الحق الدستوري خلال اليومين التاليين للانتخابات، مشيرا إلى أن نزول المواطنين رسالة كرامة وتحدٍ وشرف، وحب، وانتماء.

وأوضح أن بعض اللجان الانتخابية أغلقت أبوابها في تمام الساعة الثالثة عصرا، وهي فترة ساعة للراحة، محددة وفقا للقانون، مشيرا إلى أن العمل صار بانتظام بعد استئناف التصويت بعد ساعة الراحة.

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