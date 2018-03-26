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رياضة

رئيس شركة "سبورتا": لاعبو الأهلي أبدوا إعجابهم بالقميص الجديد للفريق

الإثنين 26/مارس/2018 - 09:51 م
أ ش أ
أكد محمد رمضان الرئيس التنفيذي لشركة "سبورتا" المسئولة عن تصميم زي النادي الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، ولاعبي الفريق، أبدوا إعجابهم الشديد بالتصميم الجديد لقميص الفريق، والذي سيظهر به الأهلي في المباريات القادمة.

وكشف النادي الأهلي، اليوم الاثنين، عن الزي الجديد للفريق والذي سيرتديه في الفترة القادمة، وخلال مباريات الموسم الجديد، حيث قامت شركة "سبورتا" بتصميم ثلاثة أطقم جديدة للفريق بألوان "الأحمر والأزرق والأسود".

وقال محمد رمضان - في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم /الاثنين/ - إن اختيار القميص الجديد للأهلي كان بالتنسيق والتعاون مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، مؤكدا أنه تم تأجيل ظهور القميص إلى مباراة الفريق أمام طنطا يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز، بدلا من لقاء الأهلي الودي غدا الثلاثاء أمام فريق الفجيرة الإماراتي، وذلك لرغبة الفريق الإماراتي في ارتداء زيه الأساسي "الأحمر" في مباراة الغد.

وأوضح رمضان أن لاعبي الأهلي أعربوا عن إعجابهم بالقميص الجديد للفريق وبتصميم الأطقم الثلاثة، مشيرا إلى أن الأهلي سيمتلك ثلاثة أطقم مميزة في الموسم الجديد.. مشيرا إلى أن الأهلي النادي الوحيد في مصر الذي يرتدي قمصان تحمل "ماركة" خاصة به "ايه إس سي"، وهي ترجمة لجملة النادي الأهلي للألعاب الرياضية.

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