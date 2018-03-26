رئيس جامعة جنوب الوادي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني من أجل الاستقرار

صرح رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني يدعم مسيرة الاستقرار والتنمية ، مشددا على ضرورة مشاركة جميع طوائف المجتمع والنزول بكثافة للتصويت.



جاء ذلك خلال إدلائه مساء اليوم الإثنين بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة التحرير الاعدادية بنين بمدينة قنا ، مجددا دعوته للمواطنين الى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الذي كفله الدستور والقانون لكي يثبت الشعب المصري للعالم قدرته على صنع مستقبله ، لافتًا إلى وجود إقبال من المواطنين على اللجان الانتخابية في القرى والمراكز.



وكان محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان قد اطمأن على سير العملية الانتخابية في يومها الأول ، معربا عن سعادته بإقبال المواطنين على اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم ، موضحا أن اجمالي من لهم حق التصويت بقنا يبلغ مليون و 875 ألفا و16 ناخب ، موزعين على 359 مركزا انتخابيا بإجمالي 434 لجنة فرعية.