ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني من أجل الاستقرار

الإثنين 26/مارس/2018 - 09:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
صرح رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني يدعم مسيرة الاستقرار والتنمية ، مشددا على ضرورة مشاركة جميع طوائف المجتمع والنزول بكثافة للتصويت.

جاء ذلك خلال إدلائه مساء اليوم الإثنين بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة التحرير الاعدادية بنين بمدينة قنا ، مجددا دعوته للمواطنين الى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الذي كفله الدستور والقانون لكي يثبت الشعب المصري للعالم قدرته على صنع مستقبله ، لافتًا إلى وجود إقبال من المواطنين على اللجان الانتخابية في القرى والمراكز.

وكان محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان قد اطمأن على سير العملية الانتخابية في يومها الأول ، معربا عن سعادته بإقبال المواطنين على اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم ، موضحا أن اجمالي من لهم حق التصويت بقنا يبلغ مليون و 875 ألفا و16 ناخب ، موزعين على 359 مركزا انتخابيا بإجمالي 434 لجنة فرعية.

ترشيحاتنا

حازم إمام يكشف سبب ابتعاده عن تحليل لقاء مصر واليونان في "أون سبورت"

شاهد.. متاجر مدينة ليفربول تعلق صور «محمد صلاح»

محمد صلاح وصيفًا لـ«ميسي» في تقييم المركز الدولي لكرة القدم

نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز تكشف خبايا علاقتها بـ ترامب.. وسر تهديدات الرجل الغامض لها بعد كشفها.. اعترافات مثيرة عن "إيفانكا" و"ميلانيا" بلسان رجل البيت الأبيض.. فيديو

صالح جمعة يعود للأهلي.. وعبد الله السعيد يستفسر عن مصيره مع الفريق

صحيفة تكشف عن لقاء سري غامض للجاسوس الروسي قبل تسميمه في بريطانيا

تعرف على القنوات الناقلة لودية الأهلي والفجيرة الإماراتي

شاهد.. رد «الوطنية للانتخابات» على تصويت حسين فهمي فى الإمارات ومصر

أردوغان يستجدى رضاء القارة العجوز لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

قصة قاتل وداد حمدي.. فكر في قتل أحمد زكي ويسرا بسبب الديون

فيسبوك يوسع نطاق خدمة الأخبار المحلية

«الجنزوري»: خير كثير قادم للمصريين عقب الانتخابات الرئاسية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرملة وحيدة تستعين بالشرطة لنقلها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .. صور

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.. صور

شاهد..عروسان يصوتان فى الانتخابات بالمنوفية وسط حشد من المدعوين

ناخب بالاسماعيلية يرفض المساعدة ويصر على التصويت زاحفا .. صور

فى صور جديدة خلال إدلائه بصوته: السيسي يحرص على مصافحة القضاة والناخبين

فيديو

عبدالمنعم سعيد: الأحزاب السياسية وقفت خلف الرئيس ودعمته فغاب التنافس.. فيديو
عبد المنعم سعيد: رغم عدم وجود معركة تنافسية إلا أن الإقبال كبير.. فيديو
«الوطنية للانتخابات» تتقدم بالتعازي لأسرة أحد الناخبين الذي وافته المنية في سوهاج .. فيديو
الوطنية للانتخابات: وفاة والد أحد القضاة ولكنه رفض ترك عمله واستكمل واجبه الوطني.. فيديو
مراقبان أمريكيان: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟