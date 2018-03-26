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رياضة

منتخب مصر الأوليمبي يتعادل وديا مع نظيره السعودي "1 - 1"

الإثنين 26/مارس/2018 - 09:50 م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم
أ ش أ
تعادل منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم مع نظيره السعودي بنتيجة (1 - 1)، في المباراة الودية الثانية التي أقيمت اليوم بملعب "الجوهرة" بجدة في إطار استعدادات المنتخبين لخوض التصفيات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 .

تقدم طاهر محمد طاهر لمنتخب مصر في الدقيقة 38 من الشوط الأول، ثم تعادل المنتخب السعودي في الدقيقة 41 من الشوط ذاته.

ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب الأوليمبي غدا الأربعاء للقاهرة بعد خوض مباراتين وديتين مع نظيره السعودي.

ومن جانبه، قام محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس بعثة المنتخب الأوليمبي في السعودية، والدكتور حازم رمضان قنصل مصر بجدة بإهداء درع اتحاد الكرة لحمزة إدريس المشرف على المنتخب الأوليمبي السعودي على هامش المباراة الودية.

وكان منتخب مصر الأوليمبي حقق الفوز على نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية الأولى التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

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