نجوم الفن يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.. صور

حرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة اليوم بالانتخابات الرئاسية للادلاء بأصواتهم ايمانا منهم بضرورة المشاركة من اجل صناعة مستقبل افضل لهذا البلد.



وكان من بين الفنانين الذين شاركوا عادل امام وحسين فهمى ولبلبة ودينا وفيفى عبده ورانيا يوسف وحكيم وغادة ابراهيم ومجدى كامل ومها احمد ويوسف شعبان وصابرين ونادية الجندى ونبيلة عبيد ومحمد رياض ومحمد محمود عبد العزيز ولبنى عبد العزيز والاعلامية مها بهنسى وياسر جلال وحنان ترك وهانى سلامة ومصطفى قمر والمطربة انغام والمطربة امينة ورانيا محمود ياسين والمطرب هانى شاكر ولقاء سويدان والاعلامية ايمان الحصرى.



كما حضر كل من خالد سليم والمطربة غادة رجب ووفاء عامر وليلى علوى وعفاف شعيب وسامح حسين وهانى رمزى وفيفى عبده والمطربة ساندى واحمد السقا ومحمد هنيدى وسماح انور وشريف منير ونهال عنبر والاعلامية هالة سرحان ووفاء سالم وليلى عز العرب وادوارد.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.