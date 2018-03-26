"القابضة للنقل البري": تيسيرات للعاملين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أصدر اللواء محمد يوسف "رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام"، توجيهاته لرؤساء الشركات التابعة، والتى تبلغ 26 شركة تعمل فى كل من مجالات النقل البحرى والبرى والتجارة الخارجية بالتيسير لجميع العاملين فى الشركات التابعة من اجل المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الجارية وذلك بتنظيم العمل بتقسيم العاملين للإدلاء بأصواتهم خلال فترة الانتخابات.



يأتى ذلك الإجراء انطلاقا من واجب المسئولية الوطنية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نحو ادلاء العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.