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رياضة

الرزوقي يشيد بدور رؤساء هيئة الرياضة بالإمارات والسعودية في نجاح الكاراتيه العربي

الإثنين 26/مارس/2018 - 09:57 م
الرميثى
الرميثى
منتصر المرشدي
أشاد اللواء ناصر الرزوقي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإماراتي والرئيس الفخري للاتحاد العربي للكاراتيه بتوجيهات والدعم غير المحدود لمعالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة بالإمارات العربية المتحدة.

وثمن اللواء الرزوقي توجيهات اللواء محمد خلفان باتخاذ كافة السبل لإنجاح إعادة لم الشمل العربي في رياضة الكاراتيه وإذابة كافة المعوقات التي قد تعترض إعادة الصف العربي لكي يكونوا العرب في أحسن حال وكذلك مثالا وقدوة يقتدى بها الشباب حاليا ومستقبلا.

كما أشاد اللواء الرزوقي وثمن الدور البارز والتوجيهات التي قام بها المستشار تركي بن عبدالمحسن بن عبداللطيف ال شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية بالمملكه العربيه السعوديه والتي تهدف للعمل سويا من اجل التصدي لكل من يحاول خرق أو ايجاد انشقاق في الصف العربي.

وقال الرزوقي بان الإخوة رؤساء الوفود والاتحادات العربيه قد لبوا هذا النداء بصدر رحب، كما وجه الرزوقي الشكر للدكتور ابراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي ورئيس اتحاد غرب اسيا وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة له ولكافة رؤساء وممثلي الاتحادات العربية كما شكر الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية علي مالمس من مجهودات مضنية من أجل وحده الصف العربي وحسن الاستقبال والترحاب الذي يتسم به الأشقاء بالمملكه العربيه السعوديه.

وفي نفس المقام اشاد رئيس اتحاد الإمارات بوجهة نظر أنطونيو اسبيونس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بأن العرب يعتبرون اكبر قوة اذا ما تكاتفوا لأنهم الوحيدين في العالم الذين يتحدثون لغة واحدة وتجمعهم عوامل عديدة ينفردون بها عن دول أمريكا الجنوبية.

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