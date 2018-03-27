أمين الفتوى: يجوز للمسافر قصر الصلوات الرباعية بـ«3 شروط».. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية - أربع ركعات كصلاة الظهر والعصر والعشاء- بثلاثة شروط.



وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: « ما حُكم صلاة القصر الرباعية في السفر؟»، أن أول شروط قصر الصلاة الرباعية في السفر، أن تكون المسافة بين حدود المدينتين -المسافر منها وإليها- تصل إلى «84 كم» فأكثر، وثانيها مجاوزة الحدود، فلا ينبغي قصر الصلاة قبل تجاوز الحدود.



وتابع: وثالثًا أن للمسافر حق قصر الصلاة في الطريق أيًا كانت الفترة التي استغرقها السفر، وبعد الوصول إلى المدينة المقصودة، إذا كان المكوث فيها سيستمر لثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج فقط، فله أن يتابع القصر، أما إذا كان ينوي المكوث فترة أطول فعليه أن يُتم الصلاة ولا يُقصر.



