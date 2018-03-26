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«الوطنية للانتخابات»: إقبال كثيف في لجان العاصمة الإدارية والمدن الجديدة .. فيديو

الإثنين 26/مارس/2018 - 09:53 م
محمود الشريف
محمود الشريف
هاني حسين
قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إنه لم يتم رصد شكاوى تعوق العملية الانتخابية، لافتا إلى أنه كان هناك إقبال كثيف في اللجان التي خصصت في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.

أضاف" الشريف" خلال كلمته في المؤتمر الصحفي حول مجريات العملية الإنتخابية في يومها الأول، أن الوافد هو من له حق التصويت في اللجنة التي يختارها عقب تسجيله في الشهر العقاري والمحاكم الإبتدائية، لتحديد اللجنة التي يرغب في التصويت بها .

وتابع :" القضاة أغلقوا باب الإقتراع في الوقت المحدد، وكان هناك تيسير للعملية الإنتخابية والمواطنين".

وأكمل:" نحن على ثقة بأن المواطن المصري لن يتخلي عن وطنه وواجبه وأداء رسالته ".

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