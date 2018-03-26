الزند: مشاركة المصريين في الانتخابات تكريم لشهداء الوطن.. فيديو

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو تكريم لدماء الشهداء التي سالت للدفاع عن أرض هذا الوطن وتطهيره من الإرهاب.



وقال الزند في مداخلته الهاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن من ضحوا بدمائهم وأرواحهم أقل ما نقدمه لهم هو التضحية بنصف ساعة من وقتنا للمشاركة والإدلاء بأصواتنا في الانتخابات الرئاسية.



وأوضح الزند، ان المشاركة القوية في الانتخابات رسالة للقيادة السياسية بالمزيد من التقدم والمضي في طريق الإصلاح والتنمية وأن الشعب يقف خلف تلك القيادة الرشيدة.

