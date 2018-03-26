وزير حقوق الإنسان اليمني: 43 ألف قتيل وجريح بسبب انتهاكات ميليشيا الحوثي

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أن جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خلال الفترة من يناير 2015 وحتى فبراير 2018، بلغت 43 ألف بين قتيل وجريح، في حين بلغ عدد المعتقلين والمخفيين قسرًا 18 ألف شخص.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الوزير اليمني قوله، في الحفل الذي نظمته السفارة اليمنية في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، على أهمية انطلاق عاصفة الحزم تحت قيادة المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن انتهاكات الميليشيات تزايدت مع اتساع رقعة سيطرتها خلال عام 2015م.



وأشار إلى أن حرية التعبير شهدت انتكاسة كبرى في اليمن بعد سيطرة المليشيات الانقلابية، حيث تم حجز أو إغلاق أكثر من 80 % من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمكتوبة، مستعرضًا جريمة تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات والتي بلغت نسبها من 1 إلى 3%، مضيفا أن هذا الأمر يهدد مستقبل اليمن، ولهذه الأسباب جاءت عاصفة الحزم لحماية حقوق الإنسان وحماية مستقبل اليمن.

