شاهد .. حصاد اليوم الاول للانتخابات بالقاهرة الجديدة

حرص العديد من المسئولين والوزراء فى اجهزة الدولة والشخصيات العامة ، على المشاركة فى اليوم الاول من الانتخابات الرئاسية بمدينة القاهرة الجديدة، التى بدأت اليوم ، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل .



كان فى مقدمة المسئولين سامح شكري وزير الخارجية ، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، وعمر مروان رئيس مجلس شئون النواب، و عصام الصغير رئيس هيئة البريد المصري ، خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، واحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وبسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية .



كما حرص سامح فهمي وزير البترول السابق ، وأحمد الزند وزير العدل السابق، و مفيد شهاب وزير التعليم العالي السابق و الفنان هاني رمزي ، والفنانة ليلى علوي، على المشاركة.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.