قطر تجدد عدوانها على الطائرات الإماراتية .. وهيئة الطيران الإماراتي : عمل استفزازي وليس الأول من نوعه

مقاتلتان قطريتان اقتربتا بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين في سماء البحرين

الإمارات قدمت شكوي سابقة ضد قطر في مجلس الأمن

منظمة الطيران ترفض شكوى قطر من المقاطعة الموجعة

في واقعة جديدة تثبت الميول العدوانية لدي قطر تجاه الدول العربية، أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتية عن اقتراب مقاتلتين قطريتين، الاثنين، بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الإمارات، بالمجال الجوي الذي يقع تحت إدارة البحرين.وقالت الهيئة إن اقتراب المقاتلتين القطريتين "دفع بقائد إحدى الطائرتين إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالمقاتلين القطريتين وذلك في إصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية"، وأكدت الهيئة في بيان: "هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقه عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي".وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أنها "إذ تدين مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي، فإنها تشدد على حق الدولة في اتخاذ الإجراءات كافة التي كفلها القانون الدولي".ولم تكن هذه أول حوادث تحرش قطر بالطيران الإماراتي، وقد قدمت الإمارات، في يناير الماضي، مذكرتي إحاطة لرئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إثر تعريض قطر حياة مدنيين للخطر باعتراض مقاتلاتها طائرتين إماراتيتين مدنيتين كانتا تحلقان عبر خطوط معتمدة دوليا إلى البحرين.وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، إلى أن ذلك جاء "استنادًا إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة، إثر ما أقدمت عليه قطر من تعريض حياة المدنيين للخطر، من خلال اعتراض الطائرات المقاتلة القطرية لطائرتين إماراتيتين كانتا تحلقان ضمن المسارات المعتادة في طريقهما إلى مملكة البحرين، عبر خطوط طيران معتمدة دوليًا، ومستوفيتين لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة".وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، قالت مؤخرًا إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة، فيما تقدمت قطر تقدمت بشكوى للأمم المتحدة ضد الإمارات زعمت فيها بأن طائرة عسكرية إماراتية اخترقت مجال قطر الجوي، بعد حادث مماثل وقع في ديسمبر الماضي.يذكر أن مجلس المنظمة الدولية للطيران "الايكاو"، رفض العام الماضي شكوى قطر في النظر في مقاطعة الدول الرباعي العربي (مصر و السعودية والإمارات، البحرين)، حيث تعرضت الخطوط الجوية القطرية، إلى مقاطعة اقتصادية موجعة مع إغلاق المجال الجوي السعودي والإماراتي والبحريني المحيط بها، ما عرض الناقل الرسمي في الدوحة لخسارة 30% من الإيرادات وهو ما اعتبره خبراء مقاطعة موجعة دفعت قطر إلى اللجوء للمنظمة الدولية، نظرًا لخطورة المقاطعة على العمليات التشغيلية من خلال ارتفاع كلفة الطيران، وطول الخطوط البديلة وصعوبة المنافسة.