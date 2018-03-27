بكري سليم : أتمنى أن تتشابه قيم نادي الزمالك بالنادي الأهلي

اكد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة ان جميع محبي نادي الزمالك يتعلمون من مدرسة النادي الاهلي ورموز النادي وعلى رأسهم الراحل صالح سليم.



وأضاف سليم في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر فضائية "الاهلي" أنه على الرغم من انتمائه إلى نادي الزمالك و لكنه يتمني أن تتحول القلعة البيضاء لنفس اسلوب النادي الاهلي.



وأكمل أن القلعة الحمراء لا تميز بين أبنائها حتى لو كانوا قادمين من نادي الزمالك، متمنيا أن تستمر القلعة الحمراء في تقدم مستمر مع محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.