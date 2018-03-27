ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بكري سليم : أتمنى أن تتشابه قيم نادي الزمالك بالنادي الأهلي

الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:37 ص
بكري سليم
بكري سليم
اكد بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة ان جميع محبي نادي الزمالك يتعلمون من مدرسة النادي الاهلي ورموز النادي وعلى رأسهم الراحل صالح سليم.

وأضاف سليم في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر فضائية "الاهلي" أنه على الرغم من انتمائه إلى نادي الزمالك و لكنه يتمني أن تتحول القلعة البيضاء لنفس اسلوب النادي الاهلي.

وأكمل أن القلعة الحمراء لا تميز بين أبنائها حتى لو كانوا قادمين من نادي الزمالك، متمنيا أن تستمر القلعة الحمراء في تقدم مستمر مع محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.

ترشيحاتنا

أول تعليق من ترامب على اتهامه بإقامة علاقة جنسية مع ممثلة إباحية

شاهد.. الأهلي يعلن موعد عودة الخطيب من رحلته العلاجية في الخارج

خالد الغندور يهاجم معطلي الانتخابات الرئاسية.. وينتقد أصحاب المصالح

منتخب مصر الأوليمبي يتعادل وديا مع نظيره السعودي "1 - 1"

تريزيجيه: أمتلك 4 عروض رسمية من إنجلترا وألمانيا وتركيا.. فيديو

شاهد.. عروسان داخل لجنة انتخابية للتصويت قبل دخول عش الزوجية بالشرقية.. صور

استبعاد ميدو ومجدي عبد الغني من الاستوديو التحليلي لـ « ON Sport»

شاهد.. هجوم عنيف من حسام حسن على الزمالك.. ويتحدى: سأعود يوما لتدريب الفريق

زوجة الشهيد «المنسي» تدلى بصوتها فى الانتخابات بالشرقية..صور

«مقولة» شائعة على ألسنة الأزواج لا يقع بها الطلاق.. فيديو

أيسلندا تعلن مقاطعة مونديال كأس العالم بروسيا 2018

«الجنزوري»: خير كثير قادم للمصريين عقب الانتخابات الرئاسية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث تصميمات حقائب "إيلي صعب"لخريف وشتاء 2018

"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور

صلاح ورونالدو وميسي في خط هجوم التشكيلة المثالية العالمية لعام 2018

شاهد.. صورة نادرة لمحمد صلاح في «تجارة طنطا»

أرملة وحيدة تستعين بالشرطة لنقلها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .. صور

فيديو

حضري كبدة كباب حلة بشكل جديد
«عمليات النيابة الإدارية»: وفاة أحد الناخبين عقب الإدلاء بصوته .. فيديو
لميس الحديدي تبكي على الهواء .. فيديو
قمحة : مشاركة الغد ستكون بنفس معدل اليوم الأول .. واليوم الأخير سيشهد مفاجأة .. «فيديو»
مفاجآت بالجملة في تشكيلة منتخب مصر خلال مواجهة اليونان غدا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟