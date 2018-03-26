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أورنچ تعلن عن انطلاق النسخة الثامنة من مسابقة المشروعات الناشئة

الإثنين 26/مارس/2018 - 11:34 م
صدى البلد
احمد عبد القوى

أعلنت اورنچ مصر عن انطلاق النسخة الثامنة من مسابقة "اورنچ للمشروعات الناشئة 2018" للمشروعات الاجتماعية في الشرق الأوسط وأفريقيا

تستهدف المسابقة رواد الأعمال من الشباب والشركات الناشئة الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا ..وذلك فى اطار مسئوليتها المجتمعية تجاه الشباب والمساهمة في تطوير قدراتهم وتحسين مهاراتهم.

كما تستهدف المسابقة الشباب الذين يطمحون في العمل في مجال ريادة الأعمال من خلال تشجيعهم علي الاشتراك في المسابقة وتقديم منتج جديد أو خدمة تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات بطريقة مبتكرة، ويكون لها أثر إيجابي في تحسين الظروف المعيشية، ويمكن أن يكون المشروع فكرة أو نموذج مبدئي أو عمل تجاري قائم منذ 3 سنوات على الاكثر.

يتم استقبال المشروعات المشاركة بالمسابقة خلال الفترة من الأول من مارس 2018 وحتى نهاية مايو المقبل .وفي سبتمبر المقبل سيقدم كل فريق مشروعه أمام لجنة تحكيم مكونة من مجموعة من الخبراء المحليين ورجال الاعمال ، لاختيار 3 فائزين من مصر لتأهيلهم ضمن 10 آخرين للمنافسة في التصفيات النهائية الدولية في جنوب افريقيا.

وخلال فترة المنافسة المحلية، ستقوم المشروعات المشاركة باستعراض أفكارها أمام لجنة التحكيم، وسيتم اختيار 3 مشروعات فقط، لتحصل تلك المشروعات علي الدعم اللازم المتمثل في متابعة المشاريع ومكافاة خاصة مقدمة من شركة اورنچ مصر ، بجانب التأهل والتنافس مع دول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي نهاية المسابقة ، يحصل المركز الأول على 25 ألف يورو، بينما يحصل المركز الثاني على 15 ألف يورو، أما الثالث سيحصل على 10 آلاف يورو.


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