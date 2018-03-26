ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وول ستريت تحقق أكبر مكسب يومي في عامين و6 أشهر مع انحسار مخاوف الحرب التجارية

الإثنين 26/مارس/2018 - 11:17 م
بورصة وول ستريت
بورصة وول ستريت
رويترز
قفزت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت محققة أكبر مكسب يومي في عامين ونصف العام اليوم الاثنين بقيادة قطاع التكنولوجيا مع انحسار مخاوف نشوب حرب تجارية بفعل تقارير عن أن الولايات المتحدة والصين ترغبان في التفاوض بشأن الرسوم الجمركية وأوجه الخلل التجاري.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 669.4 نقطة، أو ما يعادل 2.84 بالمئة، إلى 24202.6 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 70.29 نقطة تعادل 2.72 بالمئة إلى 2658.55 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 227.88 نقطة، 3.26 بالمئة، إلى 7220.54 نقطة.

ترشيحاتنا

وهدان: نسبة الإقبال اليوم 14% ومن المنتظر تصويت 25 مليون ناخب.. فيديو

أرسنال يمدد تعاقده مع محمد النني

عدلي القيعي: بأمر الخطيب.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور

أيسلندا تعلن مقاطعة مونديال كأس العالم بروسيا 2018

منتخب مصر الأوليمبي يتعادل وديا مع نظيره السعودي "1 - 1"

حماس تكلف إسرائيل ملايين الدولارات في ثوان.. صاروخ مقابل رصاصة.. فيديو

إيران: عوامل نفسية وراء انهيار العملة

شاهد.. حسام حسن يختار الثلاثي الهجومي الأحق بالتواجد مع الفراعنة في المونديال

شاهد.. صورة نادرة لمحمد صلاح في «تجارة طنطا»

عمرو أديب عن كثافة المشاركة في الانتخابات:«مش عايزين نعمل زى مباراة البرتغال»..فيديو

شاهد .. حصاد اليوم الاول للانتخابات بالقاهرة الجديدة

شاهد.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة أزمة الحضري مع الجهاز الفني للمنتخب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث تصميمات حقائب "إيلي صعب"لخريف وشتاء 2018

"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور

صلاح ورونالدو وميسي في خط هجوم التشكيلة المثالية العالمية لعام 2018

شاهد.. صورة نادرة لمحمد صلاح في «تجارة طنطا»

أرملة وحيدة تستعين بالشرطة لنقلها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .. صور

فيديو

مفاجآت بالجملة في تشكيلة منتخب مصر خلال مواجهة اليونان غدا
ناجي قمحة: مشاركة المصريين بالانتخابات تقي بلدهم شرورًا عديدة.. فيديو
سامي عبد العزيز يطالب الرئيس القادم باستكمال قرارات الإصلاح .. فيديو
شاهد.. الأهلي يعلن موعد عودة الخطيب من رحلته العلاجية في الخارج
مجلس الوزراء: لا نية لمنح العاملين بالدولة إجازة غدا أو بعد غد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟