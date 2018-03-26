وول ستريت تحقق أكبر مكسب يومي في عامين و6 أشهر مع انحسار مخاوف الحرب التجارية

قفزت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت محققة أكبر مكسب يومي في عامين ونصف العام اليوم الاثنين بقيادة قطاع التكنولوجيا مع انحسار مخاوف نشوب حرب تجارية بفعل تقارير عن أن الولايات المتحدة والصين ترغبان في التفاوض بشأن الرسوم الجمركية وأوجه الخلل التجاري.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 669.4 نقطة، أو ما يعادل 2.84 بالمئة، إلى 24202.6 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 70.29 نقطة تعادل 2.72 بالمئة إلى 2658.55 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 227.88 نقطة، 3.26 بالمئة، إلى 7220.54 نقطة.



