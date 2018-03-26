ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

انطلاق مهرجان مسقط السينمائي الدولي تحت شعار "السينما تجمعنا"

الإثنين 26/مارس/2018 - 11:23 م
مهرجان مسقط السينمائي
مهرجان مسقط السينمائي الدولي
رويترز
تحت شعار (السينما تجمعنا) انطلقت مساء اليوم الاثنين الدورة العاشرة من مهرجان مسقط السينمائي الدولي في سلطنة عمان بحضور عدد من الفنانين العرب والأجانب.

بدأ حفل الافتتاح بفقرة موسيقية للعزف على آلة الساكسفون تابع بعدها ضيوف المهرجان أوبريت (الرواد) الذي تناول البدايات الأولى لصناعة السينما على يد الأخوين لوريس وأوجست لوميير نهاية القرن التاسع عشر وتطورها على مدى القرن العشرين.

وقال رئيس المهرجان محمد بن سليمان الكندي في كلمة الافتتاح "إن هذا المهرجان ما جُعل إلا ليجمع الأحبة والأصحاب وعشاق السينما تحت سماء عمان، فالسماء تجمعنا اليوم ونحن نحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيس هذا المهرجان وكذلك نحتفل بمرور 15 عاما على تأسيس الجمعية العمانية للسينما".

وأضاف "وسط هذا المشهد فإننا يجب ألا ننسى أن نشيد بجهود أولئك الآباء المؤسسين لهذا المهرجان والذين وقفوا معهم هنا إذ نذكرهم فإننا لن نوفي حقهم أبدا وسيظل منقوصا بجانب ما بذلوه لأجل أن يكون للسينما العمانية مكانا على خارطة العالم".

ويضم المهرجان أربع مسابقات دولية هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة إضافة إلى مسابقتين محليتين للأفلام الروائية والأفلام الوثائقية من سلطنة عمان كما يمنح (جائزة النقاد) والتي تحمل اسم الممثل العماني الراحل سالم بهوان.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الممثل السوري غسان مسعود والمخرج الإيراني داريوش مهرجويي والمغربي عبد الحق منطرش رئيس مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف والمخرجة الهندية ميرا نير والممثل الإيطالي فرانكو نيرو.

كما كرم المهرجان عددا من مؤسسيه وداعميه ورواد صناعة السينما في سلطنة عمان.

ويستمر المهرجان الذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما حتى الحادي والثلاثين من مارس آذار الجاري.

ترشيحاتنا

بدل الفياجرا .. نبات طبيعى يرفع معدل الخصوبة

أول تصريح من العاهل السعودي على استهداف الرياض بصواريخ باليستية

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.. صور

أرسنال يمدد تعاقده مع محمد النني

سعفان الصغير يعتذر لشريف إكرامى بعد أزمة الأمس.. «حقك عليا».. فيديو

فكري صالح: الشناوي أخطأ في هدف البرتغال الأول.. فيديو

وفاة لاعب بعد 15 دقيقة من بداية المباراة فى الدورى الكرواتى .. فيديو

عروسان بأسوان يحتفلان بزفافهما أمام إحدى لجان الانتخابات الرئاسية

شوقي غريب يستقر على الهيكل الأساسي للمنتخب الأولمبي.. فيديو

شاهد.. فيديو من داخل منزل الشهيد المصري ضحية صواريخ "الحوثى" فى السعودية

حماس تكلف إسرائيل ملايين الدولارات في ثوان.. صاروخ مقابل رصاصة.. فيديو

مفاجآت بالجملة في تشكيلة منتخب مصر خلال مواجهة اليونان غدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث تصميمات حقائب "إيلي صعب"لخريف وشتاء 2018

"الصنادل الميتاليك" تسيطر على موضة صيف 2018.. صور

صلاح ورونالدو وميسي في خط هجوم التشكيلة المثالية العالمية لعام 2018

شاهد.. صورة نادرة لمحمد صلاح في «تجارة طنطا»

أرملة وحيدة تستعين بالشرطة لنقلها للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية .. صور

فيديو

مفاجآت بالجملة في تشكيلة منتخب مصر خلال مواجهة اليونان غدا
ناجي قمحة: مشاركة المصريين بالانتخابات تقي بلدهم شرورًا عديدة.. فيديو
سامي عبد العزيز يطالب الرئيس القادم باستكمال قرارات الإصلاح .. فيديو
شاهد.. الأهلي يعلن موعد عودة الخطيب من رحلته العلاجية في الخارج
مجلس الوزراء: لا نية لمنح العاملين بالدولة إجازة غدا أو بعد غد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟