انطلاق مهرجان مسقط السينمائي الدولي تحت شعار "السينما تجمعنا"

تحت شعار (السينما تجمعنا) انطلقت مساء اليوم الاثنين الدورة العاشرة من مهرجان مسقط السينمائي الدولي في سلطنة عمان بحضور عدد من الفنانين العرب والأجانب.



بدأ حفل الافتتاح بفقرة موسيقية للعزف على آلة الساكسفون تابع بعدها ضيوف المهرجان أوبريت (الرواد) الذي تناول البدايات الأولى لصناعة السينما على يد الأخوين لوريس وأوجست لوميير نهاية القرن التاسع عشر وتطورها على مدى القرن العشرين.



وقال رئيس المهرجان محمد بن سليمان الكندي في كلمة الافتتاح "إن هذا المهرجان ما جُعل إلا ليجمع الأحبة والأصحاب وعشاق السينما تحت سماء عمان، فالسماء تجمعنا اليوم ونحن نحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيس هذا المهرجان وكذلك نحتفل بمرور 15 عاما على تأسيس الجمعية العمانية للسينما".



وأضاف "وسط هذا المشهد فإننا يجب ألا ننسى أن نشيد بجهود أولئك الآباء المؤسسين لهذا المهرجان والذين وقفوا معهم هنا إذ نذكرهم فإننا لن نوفي حقهم أبدا وسيظل منقوصا بجانب ما بذلوه لأجل أن يكون للسينما العمانية مكانا على خارطة العالم".



ويضم المهرجان أربع مسابقات دولية هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة إضافة إلى مسابقتين محليتين للأفلام الروائية والأفلام الوثائقية من سلطنة عمان كما يمنح (جائزة النقاد) والتي تحمل اسم الممثل العماني الراحل سالم بهوان.



وكرم المهرجان في حفل الافتتاح الممثل السوري غسان مسعود والمخرج الإيراني داريوش مهرجويي والمغربي عبد الحق منطرش رئيس مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف والمخرجة الهندية ميرا نير والممثل الإيطالي فرانكو نيرو.



كما كرم المهرجان عددا من مؤسسيه وداعميه ورواد صناعة السينما في سلطنة عمان.



ويستمر المهرجان الذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما حتى الحادي والثلاثين من مارس آذار الجاري.