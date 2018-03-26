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أخبار العالم

توسك: المحادثات مع إردوغان لم تسفر عن اتفاق بشأن القضايا المثيرة للقلق

الإثنين 26/مارس/2018 - 11:16 م
المحادثات مع إردوغان
المحادثات مع إردوغان
رويترز
قال زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إنهم لم يتلقوا أي ردود محددة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على قائمة طويلة من المخاوف تشمل العملية التي تقوم بها تركيا في سوريا وسجن الصحفيين.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك للصحفيين بعد محادثات مع إردوغان في مدينة فارنا الساحلية البلغارية "لم نتوصل لأي شكل من حلول الوسط المحددة اليوم.

وتابع: "ولكن مازلت أتعشم أن يكون ذلك ممكنا في المستقبل..إحراز تقدم بشأن هذه الأمور هو فقط الذي سيتيح لنا تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بما في ذلك عملية الانضمام" للاتحاد الأوروبي".

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