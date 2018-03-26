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أخبار البلد

رئيس شركة أول محمول مصري: المشاركة في الانتخابات الرئاسية عمل وطني

الإثنين 26/مارس/2018 - 11:30 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
نظمت الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر" صاحبة العلامة التجارية لأول محمول صنع بأيد مصرية قوافل من موظفيها العاملين في مصنعها بأسيوط والذي يضم قرابة 500 موظف للمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية.

و قامت الشركة بتوفير عدد من الأوتوبيسات لنقل الموظفين والعاملين في المصنع إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، واعتبار هذا الإجراء يأتي ضمن ساعات العمل المعمول بها في المصنع .

وأعرب المهندس محمد سالم ، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون عن سعادته بالمشاركة في هذه الانتخابات وحرص الموظفين والعاملين بالمصنع على الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية باعتبارها عمل وطني، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات من جانب المواطنين هو السبيل الوحيد لإقامة مجتمع ديمقراطي وإثبات أن كل ما يتم في مصر من إجراءات وإصلاحات يأتي بتأييد ودعم من المصريين لقيادتهم السياسية.

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